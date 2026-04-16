Бразильские наемники бегут из украинской бригады "Хартия" под Купянском

Москва16 апр Вести.Иностранные наемники бегут из украинской бригады "Хартия" из-за больших потерь под Купянском, заявил источник РИА Новости.

Чтобы не остаться в окопах под Купянском, бразильский наемник Тьяго Мойа Риос из Сан-Паулу дезертировал из украинской бригады "Хартия" вместе с другими "единомышленниками", которые предпочли также сбежать в СОЧ (самовольное оставление части - прим. ред​​​.) приводит РИА Новости слова источника

Риос не смог стать депутатом в Бразилии, после чего прибыл в 2025 году на Украину и воевал наемником в бригаде "Хартия" под Купянском вместе с другими латиноамериканскими наемниками.