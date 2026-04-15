Лебедев сообщил о ликвидации около 200 наемников ВСУ в Харьковской области

Москва15 апр Вести.Вооруженные силы России в ночь нанесли удары по военным и инфраструктурным объектам Украины, в результате чего была ликвидирована крупная группа наемников ВСУ. Об этом в своем Telegram-канале сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

По его словам, около 200 наемников ВСУ были уничтожены в Изюмском районе Харьковской области. Предположительно, речь идет о гражданах стран Латинской Америки.

Группа <...> наемников <...> выдвигалась, чтобы купировать наше наступление в сторону Циркунов и Дергачей уточняется в публикации

Лебедев также рассказал об ударах по целям в других регионах Украины. В Сумской области, как утверждается, было атаковано подразделение украинских войск, двигавшееся в сторону поселка Хотень, что сорвало попытку ротации ВСУ на этом участке фронта.

Кроме того, в Киевской области удар был нанесен по позиции ПВО ВСУ у Белой Церкви. В Запорожской области, по словам Лебедева, были поражены производство дронов и школа операторов беспилотников, а в Винницкой области — военные склады; детонация боеприпасов, как он утверждает, продолжалась более полутора часов.

Ранее российские войска освободили Волчанские Хутора в Харьковской области.