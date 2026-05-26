Москва26 маяВести.Артиллеристы российской группировки войск "Север" за ночь выполнили более 40 огневых задач. Уничтожены более 150 боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Харьковом и Сумами, сообщает ТАСС.
За ночь артиллерийскими расчетами группировки войск "Север" выполнены 40 огневых задач. В ходе нанесения ударов уничтожены также 12 единиц автомобильной техники, две боевые бронированные машины и два орудия полевой артиллерииотметил источник ТАСС
Бойцы "Севера" продолжают наступление в Харьковской и Сумской областях.