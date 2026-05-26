Артиллеристы "Севера" уничтожили за сутки более 150 боевиков ВСУ

Москва26 мая Вести.Артиллеристы российской группировки войск "Север" за ночь выполнили более 40 огневых задач. Уничтожены более 150 боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Харьковом и Сумами, сообщает ТАСС.

За ночь артиллерийскими расчетами группировки войск "Север" выполнены 40 огневых задач. В ходе нанесения ударов уничтожены также 12 единиц автомобильной техники, две боевые бронированные машины и два орудия полевой артиллерии отметил источник ТАСС

Бойцы "Севера" продолжают наступление в Харьковской и Сумской областях.