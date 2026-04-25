Потери ВСУ в зоне ответственности "Севера" составили более 140 военнослужащих

ВСУ потеряли более 140 боевиков в зоне ответственности группировки "Север" Потери ВСУ в зоне ответственности "Севера" составили более 140 военнослужащих

Москва25 апр Вести.Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли более 140 боевиков за сутки в зоне действий российской группировки войск "Север". Об этом начальник пресс-центра группировки Василий Межевых заявил ТАСС.

Он отметил, что российские силы уничтожили 33 тяжелых боевых квадрокоптера R-18, 30 пунктов управления беспилотной авиации и станцию контрбатарейной борьбы Rada.

Общевойсковыми подразделениями группировки войск "Север", в т. ч. расчетами беспилотных систем, за сутки уничтожены более 140 военнослужащих, бронетранспортер М1117 производства США, боевая бронированная машина "Казак", 8 автомобилей цитирует агентство начальника пресс-центра

По его словам, российские подразделения также уничтожили САУ "Гвоздика" и миномет ВСУ

Ранее в Министерстве обороны России сообщили, что ВСУ потеряли около 8225 боевиков в зоне спецоперации в период с 18 по 24 апреля.