Москва25 апрВести.Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли более 140 боевиков за сутки в зоне действий российской группировки войск "Север". Об этом начальник пресс-центра группировки Василий Межевых заявил ТАСС.
Он отметил, что российские силы уничтожили 33 тяжелых боевых квадрокоптера R-18, 30 пунктов управления беспилотной авиации и станцию контрбатарейной борьбы Rada.
Общевойсковыми подразделениями группировки войск "Север", в т. ч. расчетами беспилотных систем, за сутки уничтожены более 140 военнослужащих, бронетранспортер М1117 производства США, боевая бронированная машина "Казак", 8 автомобилейцитирует агентство начальника пресс-центра
По его словам, российские подразделения также уничтожили САУ "Гвоздика" и миномет ВСУ
Ранее в Министерстве обороны России сообщили, что ВСУ потеряли около 8225 боевиков в зоне спецоперации в период с 18 по 24 апреля.