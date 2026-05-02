Москва2 маяВести.Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки потеряли более 290 боевиков от действий группировки российских войск "Центр". Об этом заявил начальник пресс-центра группировки Александр Савчук, его слова передает ТАСС.
Он добавил, что российские бойцы также уничтожили 11 автомобилей противника, 5 бронемашин и 5 орудий полевой артиллерии.
Всего в зоне ответственности группировки войск "Центр" общевойсковыми подразделениями и войсками беспилотных систем уничтожено более 290 военнослужащих [ВСУ]сообщил Савчук
Ранее сообщалось, что ВС РФ уничтожили порядка 8 225 боевиков ВСУ в зоне спецоперации в период с 18 по 24 апреля.