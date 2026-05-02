Потери ВСУ от действий группировки "Центр" за сутки превысили 290 военнослужащих

ВСУ за сутки потеряли более 290 боевиков в зоне ответственности "Центра" Потери ВСУ от действий группировки "Центр" за сутки превысили 290 военнослужащих

Москва2 мая Вести.Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки потеряли более 290 боевиков от действий группировки российских войск "Центр". Об этом заявил начальник пресс-центра группировки Александр Савчук, его слова передает ТАСС.

Он добавил, что российские бойцы также уничтожили 11 автомобилей противника, 5 бронемашин и 5 орудий полевой артиллерии.

Всего в зоне ответственности группировки войск "Центр" общевойсковыми подразделениями и войсками беспилотных систем уничтожено более 290 военнослужащих [ВСУ] сообщил Савчук

Ранее сообщалось, что ВС РФ уничтожили порядка 8 225 боевиков ВСУ в зоне спецоперации в период с 18 по 24 апреля.