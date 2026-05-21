Москва21 маяВести.В течение суток от действий группировки "Восток" Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли более 240 боевиков. Об этом информационной службе "Вести" сообщил офицер пресс-центра группировки Михаил Герасимов.
Также, по его словам, российские военные уничтожили боевую бронированную машину, шесть автомобилей и 20 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
Ранее сообщалось об уничтожении группировкой "Восток" сети укрепленных сооружений Вооруженных сил Украины в Запорожской области.