Москва22 маяВести.В течение суток от действий группировки "Восток" Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли более 340 боевиков. Об этом информационной службе "Вести" сообщил офицер пресс-центра группировки Михаил Герасимов.
Также, по его словам, российские военные уничтожили шесть боевых бронированных машин, шесть автомобилей и 34 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.
Ранее Герасимов сообщил, что за прошлые сутки бойцами группировки "Восток" было ликвидировано более 240 боевиков ВСУ, боевая бронированная машина, шесть автомобилей и 20 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.