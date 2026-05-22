ВСУ за сутки потеряли более 340 боевиков от действий группировки "Восток"

Москва22 мая Вести.В течение суток от действий группировки "Восток" Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли более 340 боевиков. Об этом информационной службе "Вести" сообщил офицер пресс-центра группировки Михаил Герасимов.

Также, по его словам, российские военные уничтожили шесть боевых бронированных машин, шесть автомобилей и 34 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.

сообщил Герасимов

Ранее Герасимов сообщил, что за прошлые сутки бойцами группировки "Восток" было ликвидировано более 240 боевиков ВСУ, боевая бронированная машина, шесть автомобилей и 20 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.