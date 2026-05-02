ВСУ от действий "Востока" потеряли за сутки свыше 310 военнослужащих

ВСУ за сутки потеряли более 310 боевиков в зоне ответственности "Востока" ВСУ от действий "Востока" потеряли за сутки свыше 310 военнослужащих

Москва2 мая Вести.Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки потеряли более 310 боевиков и 54 беспилотника от действий группировки войск "Восток". Об этом сообщил офицер пресс-центра "Востока" Михаил Герасимов, его слова передает ТАСС.

Он подчеркнул, что также были уничтожены 16 пунктов управления беспилотной авиацией.

В течение суток противник потерял, в том числе от действий подразделений беспилотных систем, более 310 военнослужащих, 4 боевые бронированные машины, 7 автомобилей, 4 станции спутниковой связи Starlink, 54 беспилотных летательных аппарата самолетного типа сказал Герасимов

Ранее заместитель начальника Главного военно-политического управления Минобороны, командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов рассказал, что ВСУ с начала специальной военной операции потеряли порядка 2 млн военнослужащих.