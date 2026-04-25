ВСУ за сутки потеряли до 310 военных в зоне ответственности "Востока"

За сутки от действий "Востока" потери ВСУ составили до 310 военнослужащих ВСУ за сутки потеряли до 310 военных в зоне ответственности "Востока"

Москва25 апр Вести.Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли за сутки в зоне ответственности группировки войск "Восток" до 310 военных и четыре станции спутниковой связи Starlink. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова офицера пресс-центра "Востока" Михаил Герасимов.

В течение суток противник потерял до 310 военнослужащих, 4 боевые бронированные машины, 6 автомобилей, 4 станции спутниковой связи Starlink, 34 беспилотных летательных аппарата самолетного типа и 17 пунктов управления беспилотной авиацией отметил Герасимов

Он добавил, что подразделения группировки продолжили двигаться в глубину обороны противника и смогли нанести поражение формированиям механизированной, десантно-штурмовой, штурмовой бригад и штурмового полка ВСУ в районах Покровского, Добропасово, Любицкого, Воздвижевки, Коломийцев, Новоскелеватого, Верхние Терсы и Алекандровки.

Также военнослужащие группировки войск "Восток" уничтожили пункты управления беспилотниками ВСУ в Днепропетровской области. В Минобороны РФ уточнили, что замаскированные пункты были найдены в строениях одного из населенных пунктов и находящихся неподалеку от него лесополосах, а их уничтожение нанесло значительный урон способности ВСУ использовать БПЛА на данном участке.

Кроме того, артиллеристы группировки войск "Восток", используя самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", уничтожили замаскированные блиндажи противника в Запорожской области.

В ходе воздушной разведки операторами группировки войск "Восток" вскрыты замаскированные в лесополосах Запорожской области блиндажи украинских формирований... Координаты выявленных целей были переданы артиллеристам. Расчеты 122-мм самоходных артиллерийских установок 2С1 "Гвоздика" нанесли точные удары по укрытиям противника с закрытых огневых позиций говорится в сообщении Минобороны РФ

Ранее стало известно, что ВСУ потеряли контроль над дорогой Сумы - Писаревка в Сумской области. Эта дорога являлась ключевым маршрутом для снабжения армии киевского режима.