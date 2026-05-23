Бойцы "Запада" уничтожили за сутки более 200 боевиков ВСУ

Москва23 мая Вести.Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне действия российской группировки войск "Запад" составили за сутки более 200 военнослужащих, заявил начальник пресс-центра группировки Леонид Шаров в видеоролике от Минобороны.

За сутки уничтожены боевая бронированная машина "Казак", 27 автомобилей, артиллерийское орудие Д-30, три миномета ВСУ. В воздухе сбиты 68 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа и 74 тяжелых боевых гексакоптера противника отметил Шаров

Кроме того, уничтожены 56 пунктов управления БПЛА, две станции спутниковой связи Starlink, 18 наземных робототехнических комплексов и восемь полевых складов с боеприпасами противника.