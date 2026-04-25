Москва25 апрВести.Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне действий российской группировки войск "Запад" составили за последние сутки до 190 военнослужащих, заявил начальник пресс-центра группировки Иван Бигма в видеоролике от Минобороны.
Уничтожен бронетранспортер Pasi производства Финляндии и 69 тяжелых боевых квадрокоптеров ВСУ, отметил Бигма.
ВСУ потеряли также танк Т-64, 20 автомобилей, три артиллерийских орудия, два миномета и 12 наземных робототехнических комплексовуточнил Бигма
Кроме того, расчеты ПВО и мобильные огневые группы сбили в воздухе 48 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа и пять барражирующих боеприпасов противника.
Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы (РЭБ), станция контрбатарейной борьбы, 47 пунктов управления БПЛА, станция спутниковой связи Starlink и четыре полевых склада боеприпасов ВСУ, отметил Бигма.
Подразделения "Запада" при поддержке артиллерии, тяжелых огнеметных систем и авиации нанесли поражение четырем бригадам ВСУ в районах Гороховатки, Великой Шапковки, Шийковки, Старого Каравана, Чернещины, Красного Лимана и Боровой, заключил Бигма.