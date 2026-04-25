ВСУ потеряли за сутки 190 боевиков в зоне действий группировки "Запад"

Бойцы "Запада" уничтожили за сутки 190 боевиков ВСУ ВСУ потеряли за сутки 190 боевиков в зоне действий группировки "Запад"

Москва25 апр Вести.Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне действий российской группировки войск "Запад" составили за последние сутки до 190 военнослужащих, заявил начальник пресс-центра группировки Иван Бигма в видеоролике от Минобороны.

Уничтожен бронетранспортер Pasi производства Финляндии и 69 тяжелых боевых квадрокоптеров ВСУ, отметил Бигма.

ВСУ потеряли также танк Т-64, 20 автомобилей, три артиллерийских орудия, два миномета и 12 наземных робототехнических комплексов уточнил Бигма

Кроме того, расчеты ПВО и мобильные огневые группы сбили в воздухе 48 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа и пять барражирующих боеприпасов противника.

Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы (РЭБ), станция контрбатарейной борьбы, 47 пунктов управления БПЛА, станция спутниковой связи Starlink и четыре полевых склада боеприпасов ВСУ, отметил Бигма.

Подразделения "Запада" при поддержке артиллерии, тяжелых огнеметных систем и авиации нанесли поражение четырем бригадам ВСУ в районах Гороховатки, Великой Шапковки, Шийковки, Старого Каравана, Чернещины, Красного Лимана и Боровой, заключил Бигма.