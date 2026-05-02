ВСУ потеряли более 200 боевиков в зоне действия российской группировки "Запад"

Бойцы "Запада" уничтожили за сутки более 200 боевиков ВСУ ВСУ потеряли более 200 боевиков в зоне действия российской группировки "Запад"

Москва2 мая Вести.Российская группировка войск "Запад" уничтожила за сутки более 200 военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ), заявил начальник пресс-центра "Запада" Иван Бигма в видеоролике от Минобороны.

Расчетами ПВО и мобильными огневыми группами сбиты в воздухе 80 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа, 52 тяжелых боевых квадрокоптера, а также управляемый авиационный боеприпас противника... Уничтожены пять боевых бронированных машин, 18 автомобилей, САУ "Богдана", артиллерийское орудие М-101, два миномета и три станции радиоэлектронной борьбы (РЭБ) ВСУ отметил Бигма

Кроме того, вскрыты и уничтожены 45 пунктов управления БПЛА и 16 наземных робототехнических комплексов ВСУ.