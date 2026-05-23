Москва23 маяВести.Российская группировка войск "Север" уничтожила за сутки до 185 военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ), заявил начальник пресс-центра группировки Василий Межевых в видеоролике от Минобороны.
За сутки уничтожены бронетранспортер М113 производства США, боевая бронированная машин HMMWV американского производства, бронеавтомобиль "Барс", 19 автомобилей, гаубица М101 производства США, три станции радиоэлектронной борьбы и четыре миномета ВСУотметил Межевых
Кроме того, уничтожены 40 пунктов управления беспилотниками (БПЛА), 40 БПЛА самолетного типа, 51 тяжелый боевой октокоптер R-18, три мотоцикла и шесть наземных робототехнических комплексов противника.