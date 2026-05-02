Группировка войск "Юг" уничтожила за сутки 175 боевиков ВСУ ВСУ потеряли за сутки 175 боевиков в зоне действия российской группировки "Юг"

Москва2 мая Вести.Российская группировка войск "Юг" уничтожила за сутки до 175 военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ), заявил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев в видеоролике от Минобороны.

Общевойсковыми подразделениями и расчетами ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА уничтожены три боевые бронированные машины, 18 автомобилей, станция радиоэлектронной борьбы (РЭБ) отметил Астафьев

Кроме того, на краматорском, константиновском и славянском направлениях уничтожены 13 антенн связи БПЛА, пять терминалов Starlink, 12 наземных робототехнических комплексов (НРТК), 11 пунктов управления БПЛА, а также 50 блиндажей и укрытий с личным составом ВСУ. Сбиты пять дронов противника, заключил Астафьев.