Москва25 апрВести.Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли за сутки до 210 военнослужащих в зоне ответственности российской группировки "Юг", заявил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев в видеоролике от Минобороны.
Уничтожены также три боевые бронированные машины, семь автомобилей, артиллерийское орудие, станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США, станция радиоэлектронной борьбы (РЭБ), склад боеприпасов и четыре склада материальных средств ВСУотметил Астафьев
Между тем командир с позывным Савва заявил, что за год рота систем БПЛА отдельного разведывательного батальона "Южной" группировки войск поразила более 2 тыс. целей.
Бойцы "Юга" отметили мощный технологический прорыв в производстве беспилотников.