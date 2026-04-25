ВСУ потеряли за сутки до 210 боевиков в зоне ответственности "Юга"

Бойцы "Юга" уничтожили за сутки 210 боевиков ВСУ ВСУ потеряли за сутки до 210 боевиков в зоне ответственности "Юга"

Москва25 апр Вести.Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли за сутки до 210 военнослужащих в зоне ответственности российской группировки "Юг", заявил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев в видеоролике от Минобороны.

Уничтожены также три боевые бронированные машины, семь автомобилей, артиллерийское орудие, станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США, станция радиоэлектронной борьбы (РЭБ), склад боеприпасов и четыре склада материальных средств ВСУ отметил Астафьев

Между тем командир с позывным Савва заявил, что за год рота систем БПЛА отдельного разведывательного батальона "Южной" группировки войск поразила более 2 тыс. целей.

Бойцы "Юга" отметили мощный технологический прорыв в производстве беспилотников.