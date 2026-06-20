Минобороны РФ: ВСУ за сутки потеряли около 1370 военных в зоне СВО

ВСУ за сутки потеряли около 1370 бойцов Минобороны РФ: ВСУ за сутки потеряли около 1370 военных в зоне СВО

Москва20 июн Вести.Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки потеряли около 1370 военнослужащих в зоне ответственности всех группировок ВС РФ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Неприятель потерял свыше 220 человек в зоне ответственности группировки войск "Север", говорится в сводке. В результате действий подразделений "Запада" противник лишился более 220 военных, "Юга" — более 145, "Центра" — свыше 295.

В зоне действий "Востока" ВСУ потеряли более 440 бойцов, "Днепра" — до 50 военнослужащих, добавили в ведомстве.

В течение суток российская армия поразила цеха производства и места хранения дронов ВСУ дальнего действия, объекты энергетики и транспорта, а также пункты временной дислокации формирований ВСУ и иностранных наемников в 154 районах.

За сутки российские средства ПВО сбили 740 беспилотников ВСУ самолетного типа, а также 13 управляемых авиабомб, добавили в Минобороны.