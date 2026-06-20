Москва20 июнВести.Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали за сутки в зоне специальной военной операции 740 вражеских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Уточняется, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) также потеряли 13 авиабомб и несколько снарядов американской системы HIMARS.
Средствами противовоздушной обороны сбиты 13 управляемых авиационных бомб, 2 реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 740 беспилотных летательных аппаратов самолетного типаговорится в сообщении
Ранее в оборонном ведомстве сообщили, что ВС РФ поразили место хранения украинских БПЛА и комплектующих для их производства. Удар нанес истребитель-бомбардировщик Су-34М.