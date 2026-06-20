МО РФ: Су-34 уничтожил склад украинских дронов и комплектующих под Харьковом

Су-34 ударил по складу БПЛА на окраине Харькова МО РФ: Су-34 уничтожил склад украинских дронов и комплектующих под Харьковом

Москва20 июн Вести.Экипаж многофункционального истребителя-бомбардировщика Су-34М ВКС России нанес авиаудар по месту хранения украинских БПЛА и комплектующих для их производства на северо-западной окраине Харькова. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В результате авиаудара склад был уничтожен, что подтверждается кадрами объективного контроля с беспилотного летательного аппарата говорится в сообщении

Российское оборонное ведомство также опубликовало видео уничтожения объекта.

Ранее ВС РФ при помощи БПЛА "Герань" уничтожили значимый энергетический объект, использовавшийся в интересах ВСУ, в районе Золочева Харьковской области.