Москва20 июнВести.Экипаж многофункционального истребителя-бомбардировщика Су-34М ВКС России нанес авиаудар по месту хранения украинских БПЛА и комплектующих для их производства на северо-западной окраине Харькова. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
В результате авиаудара склад был уничтожен, что подтверждается кадрами объективного контроля с беспилотного летательного аппаратаговорится в сообщении
Российское оборонное ведомство также опубликовало видео уничтожения объекта.
Ранее ВС РФ при помощи БПЛА "Герань" уничтожили значимый энергетический объект, использовавшийся в интересах ВСУ, в районе Золочева Харьковской области.