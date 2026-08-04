Москва4 авгВести.Расчеты ударных БПЛА "Герань" поразили логистический центр, действовавший в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ). Объект расположен в Сумской области. Кадры удара публикует Минобороны РФ.
Поражение расчетом ударных БПЛА "Герань" логистического центра, применяющегося в интересах ВСУ в районе н.п. Бурынь в Сумской областигласит пояснение к кадрам
При этом отмечается, что Вооруженные силы России (ВС РФ) регулярно поражают объекты транспортной, энергетической инфраструктуры и логистические центры, применяемые для доставки и хранения военного имущества.
Ранее сообщалось, что российские военные в порту Одесской области поразили завод автомобильных агрегатов и портовый терминал.