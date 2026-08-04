МО: ВС РФ ударили дронами по логистическому центру ВСУ в Сумской области

ВС РФ поразили беспилотниками логистический центр ВСУ в Сумской области МО: ВС РФ ударили дронами по логистическому центру ВСУ в Сумской области

Москва4 авг Вести.Расчеты ударных БПЛА "Герань" поразили логистический центр, действовавший в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ). Объект расположен в Сумской области. Кадры удара публикует Минобороны РФ.

Поражение расчетом ударных БПЛА "Герань" логистического центра, применяющегося в интересах ВСУ в районе н.п. Бурынь в Сумской области гласит пояснение к кадрам

При этом отмечается, что Вооруженные силы России (ВС РФ) регулярно поражают объекты транспортной, энергетической инфраструктуры и логистические центры, применяемые для доставки и хранения военного имущества.

Ранее сообщалось, что российские военные в порту Одесской области поразили завод автомобильных агрегатов и портовый терминал.