Москва19 июлВести.Вооруженные силы России с применением беспилотного летательного аппарата "Герань-4 сикер" поразили логистический центр в Днепропетровске. Об этом сообщили в российском Министерстве обороны.
По данным ведомства, соответствующий удар был нанесен 18 июля.
Кадры объективного контроля нанесения... удара по логистическому центру в Днепропетровске с применением БПЛА "Герань-4 сикер"говорится в заявлении
В Минобороны подчеркнули, что в результате удара цель была поражена.
Ранее в российском оборонном ведомстве сообщили, что ВС РФ поразили пусковую установку берегового ракетного комплекса "Нептун" украинской армии в Николаевской области.