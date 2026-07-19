ВС РФ поразили логистический центр в Днепропетровске ВС РФ ударом "Герани-4 сикер" поразили логистический центр в Днепропетровске

Москва19 июл Вести.Вооруженные силы России с применением беспилотного летательного аппарата "Герань-4 сикер" поразили логистический центр в Днепропетровске. Об этом сообщили в российском Министерстве обороны.

По данным ведомства, соответствующий удар был нанесен 18 июля.

Кадры объективного контроля нанесения... удара по логистическому центру в Днепропетровске с применением БПЛА "Герань-4 сикер" говорится в заявлении

В Минобороны подчеркнули, что в результате удара цель была поражена.

Ранее в российском оборонном ведомстве сообщили, что ВС РФ поразили пусковую установку берегового ракетного комплекса "Нептун" украинской армии в Николаевской области.