Поддубный сообщил о поражении логистического хаба ВСУ в Днепропетровске Поддубный: в Днепропетровске поражен логистический хаб ВСУ

Москва3 июн Вести.О российском ракетном ударе по военной цели в Днепропетровске сообщил военкор ИС "Вести" Евгений Поддубный в своем канале в мессенджере MAX.

От Минобороны России пока никаких официальных комментариев не последовало.

Поражен логистический хаб, работающий в интересах ВСУ написал Поддубный

Ранее российские вооруженные силы (ВС РФ) нанесли комбинированные удары по объектам военной инфраструктуры Украины в Сумской, Днепропетровской, Полтавской и Черкасской областях, а также в Запорожье и под Харьковом. В ходе ударов использовались БПЛА "Герань" и ракеты "Циркон" и "Искандер". По военной структуре ВСУ было выпущено порядка шести сотен дронов и не менее 73 ракет.

Комбинированный удар был нанесен в качестве возмездия на атаку украинских дронов на педагогический колледж в Старобельске, нападение на пассажирский автобус, следовавший из Подольска в Симферополь, а также на налет украинских беспилотников на Санкт-Петербург и Кронштадт в первый день работы Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2026).