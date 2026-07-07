Армия России нанесла удары по объектам портовой инфраструктуры и энергетики ВСУ Российские войска ударили по портовой инфраструктуре ВСУ

Москва7 июл Вести.Российские войска нанесли комбинированные удары по портовой инфраструктуре, объектам энергетики и логистическим центрам, используемым Вооруженными силами Украины (ВСУ), сообщается в сводке Минобороны РФ.

Как отмечается, удары были нанесены авиацией, беспилотными аппаратами, а также ракетными войсками и артиллерией. Поражены цели в 144 районах Украины.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение объектам портовой инфраструктуры, энергетики, логистическим центрам, используемым ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 144 районах говорится в сообщении

Ранее Минобороны отчиталось о том, российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили за последние сутки 797 беспилотников ВСУ, а также две управляемые ракеты большой дальности "Нептун".