Минобороны сообщило об ударе по центру беспилотных систем ВСУ Российские войска поразили центр беспилотных систем ВСУ

Москва24 июн Вести.Российские войска нанесли серию ударов по объектам военной инфраструктуры Украины. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

По данным ведомства, оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия поразили центр беспилотных систем Cил специальных операций Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, склады боеприпасов и хранилища горючего, используемые украинской армией.

Кроме того, удары были нанесены по цехам производства и хранения беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также по местам их запуска.

Также в Минобороны заявили о поражении пунктов временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников в 143 районах.