ВС РФ поразили объекты энергетической и транспортной инфраструктуры ВСУ Минобороны: ВС РФ поразили энергетическую и транспортную инфраструктуру ВСУ

Москва10 авг Вести.Вооруженные силы России в течение суток поразили объекты энергетической и транспортной инфраструктуры, используемые в интересах украинской армии. Об этом сообщили в российском министерстве обороны.

По данным ведомства, удары нанесены в том числе оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами и артиллерией.

Нанесено поражение объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, логистическим центрам, используемым в интересах ВСУ говорится в сводке

Кроме того, российские войска ударили по цехам сборки и складам хранения ударных дронов и комплектующих к ним, а также поразили пункты временной дислокации боевиков Вооруженных сил Украины и иностранных наемников.

Ранее стало известно, что российские снайперы 74-й отдельной мотострелковой бригады группировки войск "Центр" уничтожили более 100 тяжелых дронов украинской армии.