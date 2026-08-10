Москва10 авгВести.Вооруженные силы России в течение суток поразили объекты энергетической и транспортной инфраструктуры, используемые в интересах украинской армии. Об этом сообщили в российском министерстве обороны.
По данным ведомства, удары нанесены в том числе оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами и артиллерией.
Нанесено поражение объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, логистическим центрам, используемым в интересах ВСУговорится в сводке
Кроме того, российские войска ударили по цехам сборки и складам хранения ударных дронов и комплектующих к ним, а также поразили пункты временной дислокации боевиков Вооруженных сил Украины и иностранных наемников.
Ранее стало известно, что российские снайперы 74-й отдельной мотострелковой бригады группировки войск "Центр" уничтожили более 100 тяжелых дронов украинской армии.