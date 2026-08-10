Снайперы "Центра" уничтожили более ста тяжелых беспилотников ВСУ Снайперы ВС РФ уничтожили более ста тяжелых дронов ВСУ

Москва10 авг Вести.Российские снайперы 74-й отдельной мотострелковой бригады группировки войск "Центр" уничтожили более 100 тяжелых дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Об этом сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на Минобороны России.

Снайперы, как отмечается, работают по крупным беспилотникам на добропольском направлении. Среди уничтоженных квадрокоптеров и гексакоптеров – дроны типа "Баба-Яга" и "Вампир".

В данные условия сейчас дроны летают как бы высоко … Приходится уже более высокоточным оружием, более мощным - снайперскими винтовками отстреливать цитирует агентство снайпера с позывным Тиня

В Минобороны РФ отметили, что снайперские пары выходят в район выполнения задачи заранее. Они осуществляют разведку для штурмовых подразделений, а также оборудуют замаскированные позиции для наблюдения за воздушными целями.

Ранее сообщалось, что военнослужащие группировки войск "Север" наладили ремонт беспилотников "Баба-Яга" для использования их против украинских боевиков в зоне проведения СВО.