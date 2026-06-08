Российские войска уничтожили за сутки 148 пунктов управления БПЛА ВСУ в зоне СВО

ВС России уничтожили за сутки 148 пунктов управления дронами ВСУ в зоне СВО Российские войска уничтожили за сутки 148 пунктов управления БПЛА ВСУ в зоне СВО

Москва8 июн Вести.Подразделения российских группировок войск "Запад", "Север", "Восток" и "Юг" уничтожили за сутки 148 пунктов управления беспилотной авиацией (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне специальной военной операции (СВО), сообщает Минобороны.

Так, бойцы "Запада" уничтожили 50 пунктов управления БПЛА ВСУ, бойцы "Севера" - 49 таких пунктов, а также 247 беспилотников самолетного типа ВСУ, бойцы "Востока" - 33 пункта управления украинскими дронами, бойцы "Юга" - 13 пунктов управления БПЛА, 47 блиндажей и укрытий с личным составом ВСУ.