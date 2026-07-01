Москва1 июлВести.Бойцы ВС РФ группировок "Запад", "Север", "Восток" и "Южная" уничтожили за минувшие сутки 119 пунктов управления БПЛА Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Об этом сообщили официальные представители группировок российских войск, передает "Интерфакс". Так, ВСУ потеряли 42 пункта управления беспилотной авиацией, а также терминал Starlink в зоне ответственности группировки "Север".
Вскрыты и уничтожены 46 пунктов управления БПЛА, станция спутниковой связи Starlinkцитирует агентство начальника пресс-центра группировки войск "Запад" Ивана Бигму
Бойцы группировки "Восток" уничтожили 27 пунктов управления беспилотной авиацией и семь станций спутниковой связи Starlink ВСУ, а в зоне ответственности группировки "Южная" украинские боевики лишились четырех пунктов управления БПЛА и трех терминалов Starlink.
Ранее ВС России уничтожили за сутки 148 пунктов управления БПЛА.