Москва3 маяВести.Бойцы группировки российских войск "Запад" уничтожили 44 пункта управления БПЛА Вооруженных сил Украины (ВСУ) за сутки. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Иван Бигма, его слова передает ТАСС.
Вскрыты и уничтожены 44 пункта управления БПЛА, станция спутниковой связи Starlink и 20 наземных робототехнических комплексов противниказаявил Бигма
Ранее стало известно, что группировка "Север" нанесла масштабный урон системе связи украинских подразделений, уничтожив 120 терминалов спутниковой связи Starlink.