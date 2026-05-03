Более 40 пунктов управления дронами ВСУ уничтожили бойцы "Запада" за сутки

Группировка "Запад" за сутки уничтожила 44 пункта управления БПЛА ВСУ Более 40 пунктов управления дронами ВСУ уничтожили бойцы "Запада" за сутки

Москва3 мая Вести.Бойцы группировки российских войск "Запад" уничтожили 44 пункта управления БПЛА Вооруженных сил Украины (ВСУ) за сутки. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Иван Бигма, его слова передает ТАСС.

Вскрыты и уничтожены 44 пункта управления БПЛА, станция спутниковой связи Starlink и 20 наземных робототехнических комплексов противника заявил Бигма

Ранее стало известно, что группировка "Север" нанесла масштабный урон системе связи украинских подразделений, уничтожив 120 терминалов спутниковой связи Starlink.