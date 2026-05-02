Москва2 маяВести.Беспилотная авиация группировки войск "Север" в течение апреля нанесла масштабный урон системе связи украинских подразделений. По информации ТАСС, полученной от начальника отделения планирования и противодействия Войск беспилотных систем (БПС) с позывным Карта, в Харьковской области было ликвидировано более 120 терминалов спутниковой связи Starlink.
Подразделения разведывательных и ударных дронов 11-го армейского корпуса группировки войск "Север" ликвидировали в апреле более 120 станций Starlink ВСУ в Харьковской областисообщил боец
По его словам, данная спутниковая система использовалась противником в обеспечении подразделений интернет-соединением и связи с пунктами управления. Цели поражались как непосредственно на линии фронта, так и в тыловых районах.