Группировка "Север" уничтожила более 120 станций Starlink ВСУ за апрель БПЛА "Севера" уничтожили более 120 станций Starlink в Харьковской области

Москва2 мая Вести.Беспилотная авиация группировки войск "Север" в течение апреля нанесла масштабный урон системе связи украинских подразделений. По информации ТАСС, полученной от начальника отделения планирования и противодействия Войск беспилотных систем (БПС) с позывным Карта, в Харьковской области было ликвидировано более 120 терминалов спутниковой связи Starlink.

Подразделения разведывательных и ударных дронов 11-го армейского корпуса группировки войск "Север" ликвидировали в апреле более 120 станций Starlink ВСУ в Харьковской области сообщил боец

По его словам, данная спутниковая система использовалась противником в обеспечении подразделений интернет-соединением и связи с пунктами управления. Цели поражались как непосредственно на линии фронта, так и в тыловых районах.