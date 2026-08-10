ВС РФ уничтожили более 20 антенн и станций Starlink в Харьковской области

Командир Пепел заявил об уничтожении более 20 станций Starlink ВСУ ВС РФ уничтожили более 20 антенн и станций Starlink в Харьковской области

Москва10 авг Вести.Военнослужащие 11-го армейского корпуса группировки войск "Север" уничтожили более 20 антенн и спутниковых станций Starlink ВСУ в Харьковской области с начала августа. Об этом сообщил командир подразделения с позывным Пепел.

По его словам, которые приводит ТАСС, координаты целей российским военным передавала воздушная разведка подразделений. Антенны и спутниковые станции Starlink обнаруживали как днем, так и ночью по демаскирующим признакам и тепловому излучению.

Операторы беспилотных систем 11-го армейского корпуса группировки войск "Север" уничтожили более 20 антенн и спутниковых станций Starlink ВСУ с начала августа в Харьковской области рассказал командир

Пепел уточнил, что для поражения целей применялись артиллерия и беспилотные системы. По его словам, использовались осколочно-фугасные боевые части, а также система сбросов.