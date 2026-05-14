Москва14 маяВести.Российские дроны уничтожили за неделю свыше 15 терминалов, антенн и станций спутниковой связи Starlink, использовавшихся ВСУ в Харьковской области, пишет РИА Новости со ссылкой на командира взвода БПС с позывным Снейп.
Бойцы расчетов FPV-дронов подразделений шестой гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Север" уничтожили более 15 антенн, станций связи и терминалов Starlink боевиков ВСУотметил Снейп
Он уточнил, что речь идет о Харьковской области, данные приводятся за прошлую неделю.
Боец отметил, что беспилотники поражают не только устройства Starlink, но и солдат подразделений связи ВСУ. По его словам, благодаря уничтожению устройств Starlink в дальнейшем российским войска легче прогнозировать действия противника.
Ранее сообщалось, что группировка "Север" уничтожила более 120 станций Starlink ВСУ за апрель.