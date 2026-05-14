Более 15 терминалов и станций Starlink ВСУ уничтожены за неделю под Харьковом

Москва14 мая Вести.Российские дроны уничтожили за неделю свыше 15 терминалов, антенн и станций спутниковой связи Starlink, использовавшихся ВСУ в Харьковской области, пишет РИА Новости со ссылкой на командира взвода БПС с позывным Снейп.

Бойцы расчетов FPV-дронов подразделений шестой гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Север" уничтожили более 15 антенн, станций связи и терминалов Starlink боевиков ВСУ отметил Снейп

Он уточнил, что речь идет о Харьковской области, данные приводятся за прошлую неделю.

Боец отметил, что беспилотники поражают не только устройства Starlink, но и солдат подразделений связи ВСУ. По его словам, благодаря уничтожению устройств Starlink в дальнейшем российским войска легче прогнозировать действия противника.

Ранее сообщалось, что группировка "Север" уничтожила более 120 станций Starlink ВСУ за апрель.