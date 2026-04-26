Москва26 апр Вести.Военнослужащие группировки войск "Север" поразили в Харьковской области уже 25 станций радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Вооруженных сил Украины (ВСУ), заявил оператор ударного беспилотника с позывным Гефест.

В разговоре с РИА Новости он сообщил, что операторы постоянно наблюдают за позициями врага. Обнаруженные станции сразу подвергаются атакам.

Военнослужащие подразделений войск беспилотных систем 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Север" с начала апреля уничтожили более 25 станций радиоэлектронной борьбы боевиков ВСУ в Харьковской области сказал собеседник агентства

Он добавил, что ликвидация средств РЭБ позволяет ВС РФ использовать различные типы разведывательных и ударных дронов более активно.

Ранее разведчик "Днепра" рассказал, что российский дрон-камикадзе, собранный в лаборатории подразделения, неуязвим для систем РЭБ. По его словам, беспилотник не поддается их воздействию.