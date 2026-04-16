Москва16 апрВести.Подразделения войск беспилотных систем (БПС) 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки "Север" за минувшую неделю ликвидировали в Харьковской области семь станций радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Вооруженных сил Украины, сообщил ТАСС командир взвода БПС с позывным Юла.
По словам командира, предпринимаемые противником попытки маскировки средств радиопомех не мешают опытным операторам находить и уничтожать станции.
Военнослужащий рассказал, что для обнаружения и поражения вражеских средств радиоэлектронного противодействия активно задействуются разнообразные типы разведывательных и ударных беспилотников.
Он назвал противостояние "очень тяжелым" - бойцы ВС РФ стараются вычислять вражеские средства РЭБ, а ВСУ всеми силами мешают нашим беспилотникам.
"Но мы работаем и постоянно поражаем цели", — отметил командир взвода.
Ранее военный эксперт рассказал ИС "Вести", как группировка войск "Север" вносит дезорганизацию в действия противника в зоне проведения СВО