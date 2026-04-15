Москва15 апр Вести.Группировка войск "Север" вносит дезорганизацию в действия противника в зоне проведения СВО, сообщил ИС "Вести" военный эксперт, доцент факультета Международных экономических отношений Финансового Университета при Правительстве РФ Максим Казанин.

Особенно это касается действий по созданию линии обороны украинскими военными, которые теряют примерно по 200 человек в сутки. И это только потери, доказаны в целом и признаны украинской стороной заявил он

Казанин отметил, что украинских боевиков уничтожают еще на подходах к линии боевого соприкосновения (ЛБС).

Разведка "северян" действует очень агрессивно. В результате этого периодически по местам временной дислокации подразделений различных бригад, в частности 159-й бригады, прилетали очень серьезные "подарки". Подразделения, не дойдя до линии боевого соприкосновения, еще не вступив в бой, уже начинали нести серьезные потери сообщил военный эксперт

Минобороны РФ в среду, 15 апреля, сообщило, что в результате решительных действий подразделений группировки войск "Север" в зоне проведения спецоперации был установлен контроль над Волчанскими Хуторами Харьковской области.