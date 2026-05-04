Москва4 маяВести.За день на Харьковском направлении ВС РФ уничтожают минимум один батальон ВСУ. Об этом в интервью "Соловьёв Live" рассказал советник главы ДНР Игорь Кимаковский, сообщает ИС "Вести".
Он добавил, что потери ВСУ на Харьковском направлении "ужасают".
Основная задача сегодня – это выбивать силы противника, и у них [ВС РФ] достаточно сильно получается. Каждый день получается там от батальона и выше уничтожать. Я, когда цифры смотрю, то иногда ужасаюсь, сколько они людей там кладутрассказал Кимаковский
Ранее Кимаковский заявил, что ВС РФ переходят к активным наступательным действиям, поскольку на фронте наступают благоприятные погодные условия