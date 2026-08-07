Москва7 авгВести.Российские бойцы уничтожили группу 475-го штурмового полка Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе села Щербаковка в Харьковской области.
Об этом рассказали в российских силовых структурах, сообщает агентство РИА Новости.
Противник, как отмечается, был вскрыт и уничтожен на отдалении от позиций ВС РФ.
Штурмовая группа из состава 475-го отдельного штурмового полка предприняла попытку контратаки в районе Щербаковкипередает агентство слова собеседника
Между тем военный эксперт Андрей Марочко заявил, что ВСУ столкнулись с кадровым голодом на харьковском направлении из-за давления российских бойцов.