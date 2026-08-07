Под Харьковом уничтожили группу штурмового полка ВСУ Группу штурмового полка ВСУ ликвидировали в Харьковской области

Москва7 авг Вести.Российские бойцы уничтожили группу 475-го штурмового полка Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе села Щербаковка в Харьковской области.

Об этом рассказали в российских силовых структурах, сообщает агентство РИА Новости.

Противник, как отмечается, был вскрыт и уничтожен на отдалении от позиций ВС РФ.

Штурмовая группа из состава 475-го отдельного штурмового полка предприняла попытку контратаки в районе Щербаковки передает агентство слова собеседника

Между тем военный эксперт Андрей Марочко заявил, что ВСУ столкнулись с кадровым голодом на харьковском направлении из-за давления российских бойцов.