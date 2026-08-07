Марочко объяснил причины кадрового голода в ВСУ на харьковском участке фронта

Марочко заявил, что в ВСУ возник кадровый голод на харьковском направлении Марочко объяснил причины кадрового голода в ВСУ на харьковском участке фронта

Москва7 авг Вести.Вооруженные силы Украины (ВСУ) на харьковском направлении столкнулись с кадровым голодом из-за давления российских бойцов. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

По его словам, российские военнослужащие ведут активные боевые действия в Харьковской области, на этом направлении было освобождено 12 населенных пунктов за месяц.

На харьковском участке у противника отмечается кадровый голод, поскольку сейчас наши военнослужащие начали очень серьезно давить на данном направлении цитирует агентство эксперта

Ранее профессор Чикагского университета Джон Миршаймер заявил, что нехватка личного состава напрямую сказывается на боеспособности ВСУ. По его мнению, Киев не сможет решить эту проблему.

Он также отметил, что внутри самой Украины растет сопротивление мобилизации, а ВС России ведут наступление.