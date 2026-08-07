Москва7 авгВести.Вооруженные силы Украины (ВСУ) на харьковском направлении столкнулись с кадровым голодом из-за давления российских бойцов. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
По его словам, российские военнослужащие ведут активные боевые действия в Харьковской области, на этом направлении было освобождено 12 населенных пунктов за месяц.
На харьковском участке у противника отмечается кадровый голод, поскольку сейчас наши военнослужащие начали очень серьезно давить на данном направлениицитирует агентство эксперта
Ранее профессор Чикагского университета Джон Миршаймер заявил, что нехватка личного состава напрямую сказывается на боеспособности ВСУ. По его мнению, Киев не сможет решить эту проблему.
Он также отметил, что внутри самой Украины растет сопротивление мобилизации, а ВС России ведут наступление.