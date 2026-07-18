Москва18 июлВести.Вооруженные сил Украины (ВСУ) испытывают огромную проблему с личным составом, которую Киев не сможет решить. Таким мнением поделился профессор Чикагского университета Джон Миршаймер.
Он подчеркнул, что нехватка личного состава напрямую сказывается на боеспособности ВСУ.
Все факты говорят о том, что они не способны решить проблему с нехваткой людейсказал Миршаймер в эфире YouTube-канала
По его словам, внутри самой Украины растет сопротивление мобилизации, а ВС РФ ведут наступление.
Если посмотреть на ситуацию на фронте, то, по-моему, русские побеждают. Я думаю, украинцы в бедезаявил эксперт
Полковник Генерального штаба Вооруженных сил Швейцарии в отставке Жак Бо ранее отметил, что положение ВСУ на фронте ухудшается с каждым днем. Он уточнил, что проблемы армии киевского режима носят системный характер и касаются всей логистической цепочки.