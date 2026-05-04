Москва4 мая Вести.Вооруженные силы Украины испытывают нехватку боевиков, поэтому в течение последних нескольких недель начинают возводить мощные укрепления. Об этом военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов сообщил в интервью ИС "Вести".

По словам эксперта, ВСУ не хватает около 200 тысяч человек.

Вообще создание мощных укреплений – это такая тенденция последних нескольких недель. Это связано с тем, что в ВСУ не хватает личного состава, причем порядка 200 тысяч человек… Поэтому пошли по пути создания килл-зоны с помощью дронов и привлечения уже дронов наземных … – это должно обеспечивать сдерживание продвижения наших войск сказал Кнутов

Ранее сообщалось, что Украина планирует создать многоуровневую систему оборонительных сооружений и установить минные поля на границе с Приднестровьем.