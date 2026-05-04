Москва4 мая Вести.Активное укрепление почти полсотни украинских городов, особенно в глубоком тылу, может быть связано с коррупционными схемами. Такое мнение военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов высказал в интервью ИС "Вести".

По его словам, создание хорошо продуманной линии обороны требует значительных финансовых вложений.

Вот дороговизна, она здесь действует как коррупционный фактор… Ряд городов, которые действительно пытается киевский режим таким образом защитить, это оправдано. Но значительная часть, особенно в глубине территории Украины, это просто возможность отмыть деньги… Цена будет завышена в два-три раза, и вот эти превышения суммы пойдут по карманам украинских чиновников, и перепадет к натовским специалистам, которые курируют и помогают в строительстве данных укреплений сказал Кнутов

Также он отметил, что киевский режим возводит мощные укрепления из-за нехватки личного состава в Вооруженных силах Украины.

Ранее сообщалось, что Украина планирует создать многоуровневую систему оборонительных сооружений и установить минные поля на границе с Приднестровьем.