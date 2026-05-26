Москва26 мая Вести.Украина строит оборонительные сооружения вокруг Одессы не для реальной обороны – это картинка для медиа. Такое мнение ИС "Вести" выразил военный эксперт, доцент факультета Международных экономических отношений Финансового университета при правительстве РФ Максим Казанин.

По его словам, у построенных сооружений есть ряд недостатков, которые указывают на медийность действий киевского режима.

Во-первых, противотанковые рвы непонятно какой глубины, они должны выглядеть явно не так. Второй момент – "зубы дракона". Они просто выставлены в ряд, не связаны, не объединены никакими инженерными сооружениями для того, чтобы их невозможно было отодвинуть. В отношении противопехотных заграждений с колючей проволокой видно, что в некоторых местах раскручивают какую-то металлическую нить, это даже не похоже на колючую проволоку. Это набор непонятной лески, которая уложена впритык отметил Казанин

Он обратил внимание, что построенные на Украине фортификационные сооружения легко могут быть уничтожены.