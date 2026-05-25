Москва25 маяВести.Военный эксперт, член Совета по внешней и оборонной политике Андрей Фролов прокомментировал заявления украинских властей о создании круговой обороны у границы с Белоруссией.
Глава Ковельской районной администрации Ольга Черена сообщила, что на Волыни ведется подготовка укреплений в населенных пунктах и рассматриваются сценарии эвакуации в случае угрозы на границе.
По мнению Андрея Фролова, проекты по усилению обороны могут сопровождаться коррупционными схемами. Эксперт напомнил о так называемой линии Яценюка, которая оказалась профанацией, несмотря на выделенные средства.
На Волыни и под Одессой, вероятно, будет то же. Местные администрации могут нарисовать любой отчет, а уж сколько там кубометров грунта было вынуто и сколько бетона залито – никто проверять не будет. Коррупционный момент будет навернякасказал Фролов в эфире радио "Комсомольская правда"
Он отметил, что современные укрепрайоны представляют собой многоуровневую систему обороны с огневыми точками и линиями защиты. При этом он считает, что часть украинского руководства оценивает ситуацию, исходя из собственных представлений, а не реальной обстановки.