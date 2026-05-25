В Волынской области Украина начала возводить укрепления на границе с Белоруссией

Москва25 мая Вести.В Волынской области Украины начали готовить круговую оборону в районе населенных пунктов у границы с Белоруссией, пишет издание "Страна.ua" со ссылкой на главу Ковельской районной администрации Ольгу Черен.

Уточняется, что для приграничных территорий рассматривают сценарии полной эвакуации в случае угрозы.

21 мая глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что украинские Вооруженные силы могут атаковать руководство Белоруссии. Он подчеркнул, что страна начала возводить фортификационные сооружения на белорусской границе.