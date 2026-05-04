Киев намерен усилить линию обороны на границе с Приднестровьем

Украина создаст многоуровневую систему обороны на границе с Приднестровьем Киев намерен усилить линию обороны на границе с Приднестровьем

Москва4 мая Вести.Украина планирует создать многоуровневую систему оборонительных сооружений и установить минные поля на границе с Приднестровьем.

Об этом сообщило информационное агентство РБК-Украина.

Как уточняют украинские военные, в настоящее время ВСУ активно совершенствуют инженерные укрепления и рокадные дороги.

Власти в Киеве при возведении укреплений якобы "тесно сотрудничают" с местными фермерскими хозяйствами, чтобы минимизировать потери сезонных полевых работ.

Ряд украинских СМИ также пишут, что меры обусловлены ростом числа незаконной миграции украинцев через Приднестровье.

Ранее командование Вооруженными силами Украины направило подразделения Национальной гвардии в Харьковскую область для поиска дезертиров.