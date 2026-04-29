Москва29 апрВести.Вооруженные силы Украины (ВСУ) строят оборонительные сооружения по рубежу Радомка - Рыбинск - Охрамиевичи в Черниговской области и проводят минирование это участка, заявил источник ТАСС.
В Семеновском районе Черниговской области враг силами подразделений государственной специальной службы транспорта строит оборонительные сооружения по рубежу Радомка - Рыбинск - Охрамиевичиприводит ТАСС слова источника
Все населенные пункты севернее этого участка местности становятся небезопасными для мирных жителей из-за дистанционного минирования, осуществляемого ВСУ, подчеркнул источник.