Боевики ВСУ заставляют местных жителей строить оборонительные позиции под Сумами ВСУ заставляют местных жителей строить оборонительные сооружения под Сумами

Москва17 июл Вести.Украинские военные привлекают отказавшихся от эвакуации мирных жителей к строительству оборонительных позиций в Сумской области.

Об этом агентству РИА Новости сообщили в российских силовых структурах. По информации источника, 36-я путевосстановительная бригада Вооруженных сил Украины в Великописаревском районе оборудует позиции по рубежу Солдатское - Великая Писаревка​​​.

К принудительным работам также привлекаются местные жители, отказавшиеся от эвакуации сказал собеседник агентства

Ранее в российских силовых структурах рассказали, что жители Черниговской области отказываются эвакуироваться и покидать свои дома. Тем самым они мешают ВСУ размещать там живую силу и технику.

Между тем, по словам доцента Финансового университета при правительстве РФ, военного эксперта Владимира Ераносяна, для того, чтобы сохранять возможность прятаться за гражданскими, солдаты ВСУ не дают им эвакуироваться из Доброполья.