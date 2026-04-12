Полиция вскрывает пустующие квартиры в Глухове для размещения боевиков ВСУ

Москва12 апр Вести.Сотрудники украинской полиции вскрывают пустующие квартиры в Глухове Сумской области для размещения боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ), заявил источник ТАСС.

Между тем в Сумской области почти не осталось мирных жителей. Киевские власти пытаются добиться эвакуации максимального количества жителей, чтобы поселить в их квартирах боевиков ВСУ.