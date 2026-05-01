Москва1 мая Вести.Останки боевиков ВСУ разлагаются в черных мешках в прифронтовой зоне Сумской области и на покровском направлении из-за нехватки транспорта для их эвакуации, сообщили ТАСС в российских силовых структурах.

На покровском направлении ситуация ничем не отличается от обстановки в Мирополье Сумской области: останки украинских солдат банально гниют в черных пакетах в прифронтовой зоне, а сами военнослужащие числятся пропавшими без вести отметил собеседник агентства

По его словам, причина возникшей проблемы заключается в нехватке транспортных средств, предназначенных для эвакуации тел погибших военнослужащих в тыл.

Ранее стало известно, что украинские военные в Константиновке скрывают от высшего руководства ВСУ значительные потери. Одним из методов подлога является представление уже умерших солдат как живых.