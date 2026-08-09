Москва9 авг Вести.Боевики ВСУ в Сумской и Харьковской областях обустраивают квартиры умерших жителей под пункты временной дислокации. При этом в здании продолжают находиться мумифицированные останки владельцев жилья, пишет ТАСС со ссылкой на собственный источник в российских силовых структурах.

Жители Харьковской и Сумской областей сообщают, что во многих домах и квартирах лежат годами останки умерших местных жителей. Характерно, что украинские военнослужащие могут использовать эти жилые площади под пункты временной дислокации, складируя мумифицированные останки в изолированные помещения говорится в сообщении

Ранее сообщалось, что ВСУ не эвакуируют останки погибших под Славянском и Краматорском.