Москва8 маяВести.Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харькове и Сумах присваивает себе автомобили погибших военнослужащих и выставляет их на продажу на черном рынке. Об этом рассказали ТАСС в российских силовых структурах.
Собеседник агентства сообщил, что в схеме используются подставные лица.
В Харькове и Сумах появились десятки черных рынков автомобилей. После смерти украинского солдата командование бригады присваивает себе его личный автотранспорт, а затем через подставных лиц выставляет на продажуобъяснил он
Собеседник агентства добавил, что порой киевские боевики намеренно обманывают родственников погибших, утверждая, что подразделению якобы необходим автомобиль скончавшегося.