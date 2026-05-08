ВСУ уличили в продаже машин погибших военнослужащих ТАСС: в Харькове и Сумах боевики ВСУ продают автомобили погибших бойцов

Москва8 мая Вести.Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харькове и Сумах присваивает себе автомобили погибших военнослужащих и выставляет их на продажу на черном рынке. Об этом рассказали ТАСС в российских силовых структурах.

Собеседник агентства сообщил, что в схеме используются подставные лица.

В Харькове и Сумах появились десятки черных рынков автомобилей. После смерти украинского солдата командование бригады присваивает себе его личный автотранспорт, а затем через подставных лиц выставляет на продажу объяснил он

Собеседник агентства добавил, что порой киевские боевики намеренно обманывают родственников погибших, утверждая, что подразделению якобы необходим автомобиль скончавшегося.